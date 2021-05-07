Госкомиссия по ЧС отменила “красный” уровень эпидопасности в последнем регионе Украины

“По результатам (заседания. – “ГОРДОН”) Государственная комиссия решила отменить с 00.00 8 мая 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для “желтого” уровня эпидопасности”, – написал Немчинов.

По словам замминистра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в Сумской области значительно улучшилась эпидситуация, его слова цитирует пресс-центр Кабмина.

“Загруженность кроватей с кислородом меньше целевого показателя и сейчас составляет 56%. Уровень госпитализации за последние 7 дней не превышает 54 человека на 100 тыс. населения. Динамика уровня госпитализации меньше целевого показателя и составляет минус 25%. Коэффициент выявления случаев инфицирования 17,9% при нормативе 20%”, – отметил Ляшко.

Контекст:

7 мая министр здравоохранения Максим Степанов констатировал в Facebook, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 мая в Украине подтвердили более 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции (8404 – за последние сутки), умерло 45 830 пациентов с COVID-19, выздоровело – около 1,73 млн.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Согласно индикаторным показателями Минздрава на 7 мая, в “красной” зоне эпидемической опасности осталась одна область – Сумская.

По словам Ляшко, с февраля 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности был установлен в 14 областях и городе Киеве. В Украине регионы находились в условиях жесткого карантина в среднем 37 дней. Дольше всех в “красной” зоне была Житомирская область (63 дня).

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