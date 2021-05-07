 

Глава ЕК призвала отказаться от патентов на вакцины от коронавируса

07.05.2021, 13:48, Новости дня
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.

«Я приветствую призыв премьера Польши активизировать наши усилия, чтобы поделиться вакцинами со всем миром. Я готова работать с премьером Моравецким, чтобы делиться вакцинами с нашими друзьями и соседями, в особенности странами Восточного партнерства», – сообщила глава Еврокомиссии.

Ранее в пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий на брифинге перед вылетом на саммит ЕС в Порту заявил, что власти республики считают необходимым, чтобы располагающие патентами на вакцины от коронавируса страны Запада предоставили другим государствам доступ к этим технологиям. По его словам, Польша, которая не имеет патентов на вакцины от COVID-19, будет стремиться к тому, чтобы убедить богатые страны, располагающие лицензиями и патентами, предоставить их, чтобы нарастить производство препаратов в пять-десять раз, передает ТАСС.

Из 27 стран ЕС только компании из Германии и Швеции являются обладателями патентов на вакцины.

Перед этим гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле также заявила, что отмена патентов на вакцины от коронавируса может помочь спасти жизни и заложить основы будущего научного сотрудничества. «Решение США и многих других стран призвать к отмене патентов на производство вакцин против коронавируса может спасти миллионы жизней и заложить основы будущего научного сотрудничества. COVID-19 не соблюдает границы. Ни одна страна не будет в безопасности, пока люди по всему миру не получат доступ к вакцине», – сказала она.

1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.



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