 

В Крыму ответили Румынии на сравнение Черного моря с «озером» НАТО

07.05.2021, 13:48, Новости дня
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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал «провокационной выходкой» слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску о том, что Черное море частично превратилось в «озеро» НАТО.

«Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата», – приводит РИА «Новости» слова Молохова.

По его словам, активность разведывательных служб НАТО и наращивание своего присутствия в акватории Черного моря за последние годы увеличились в разы.

«Наш Черноморский флот никогда не позволит кораблям НАТО господствовать в Черном море, как бы им не хотелось расширить на этот регион свою экспансию», – подчеркнул Молохов.

Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в ходе дискуссии онлайн в EPC (European Policy Center) Talks Geopolitics заявил, что Черное море «является отчасти и озером НАТО».

В администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. В связи с этим глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в связи с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена заявил о взаимодействии с США в Центральной Европе и Черном море.

Напомним, в начале апреля стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины. Позже в Черное море направился американский патрульный катер береговой охраны. Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.

13 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам РФ и их концентрации в Причерноморье и в Балтийском регионе. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.

В Кремле указали, что переброска сил НАТО к границам РФ ведет к витку напряжения. РФ обвинила США и другие страны НАТО в провокациях в регионе Черного моря.



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