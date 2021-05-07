Лукашенко пообещал обнародовать новые факты о попытке госпереворота в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по делу о попытке мятежа в республике будут опубликованы новые факты, а также сообщил о готовности провести досрочные выборы президента, но параллельно с США.

По словам Лукашенко, по делу о попытке мятежа в Беларуси будут опубликованы новые, еще более громкие факты.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали – цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», – цитирует ТАСС Лукашенко.

Также глава республики заявил, что Белоруссия готова провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США.

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они (Запад – ред.ВЗГЛЯД) требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», – приводит слова Лукашенко госагентство Белта, передает РИА «Новости».

Он напомнил, как в США шла избирательная кампания: «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны». Как указал Лукашенко, эти факты были показаны на весь мир.

«Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом «Твиттере» не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации? – задался вопросом Лукашенко.

Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. По его словам, готовившие военный переворот рассматривали несколько вариантов устранения президента Александра Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы.