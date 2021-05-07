 

ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе

07.05.2021, 13:28, Новости дня
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Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

«На окраине населенного пункта Орехово боевики 14-ой бригады (ВС Украины, – ред.ВЗГЛЯД) установили 80 противотанковых мин ТМ-62», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.

По его словам, наблюдатели ЛНР зафиксировали как военнослужащие этой же бригады, чтобы исключить подход гражданских лиц к своим позициям, установили 20 противопехотных мин ПМН-2 на окраине поселка Трехизбенка. Осадчий подчеркнул, что подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизни и здоровье мирных жителей, а также наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а использование противопехотных мин нарушает Оттавский договор.

«Мы в очередной раз обращаемся к жителям на временно подконтрольной ВСУ территории, будьте бдительны! Минирование местности украинскими оккупантами является прямой угрозой для ваших жизней!» – призвал Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.



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