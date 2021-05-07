Мнение: Две стороны одной задачи

Вчера обильно цитировался генсек ООН Гуттериш, который заявил о том, что температура Земли достигла исторического максимума за последние 3 млн лет. «Человечество стоит на краю пропасти», – цитируют слова Гуттериша. «Нам срочно до 50 года нужно ввести карбоновые ограничения любой ценой».

Ему практически теми же словами вторил и Байден, сообщив, что повышение температуры на полтора градуса станет точкой невозврата.

Можно со всё большей уверенностью говорить, что параллельно с карантинным террором теперь начинает развиваться и террор экологический. Цель — та же. Точнее, дополненная.

Карантины и локдауны истребляют сбережения среднего класса, который вынужден их тратить, чтобы банально продержаться. Как ему кажется (и как его, кстати уверяют), что весь этот кошмар ненадолго и нужно только потерпеть. Почему средний класс себя обманывает, понятно: любой нормальный человек предпочитает рассчитывать на лучшее, а риски учитывает только привычные. Поэтому никто и не любит состояние катастрофы — появляются риски, которых ранее не существовало, а значит — нужно делать значительное ментальное усилие, чтобы их отрефлексировать. Но нормальный человек обычно выбирает стратегию «Я в домике» – это механизм биологический, заложенный на уровне рефлексов и спинного мозга. Только процентов 10-15 в популяции способны к рефлексии на неизвестное. Они, как правило, и гибнут чаще — но зато обеспечивают выживаемость вида за счет формирования новых поведенческих стереотипов. Природа — женщина экономная и рачительная. Однако именно при катастрофах эта рачительность выходит боком, так как спрятавшиеся в домике погибают как раз раньше любознательных. У них, спрятавшихся, попросту не хватает времени, чтобы воспринять новый опыт, который им любезно предоставят эти самые любознательные.

Почему врут те, кто устроил этот кошмар с карантинами, тоже понятно. Господа, у нас на дворе кризис. Кризис стандартный для капитализма, кризис долговой. Ничего необычного. Вот только мы должны решить, на кого эти долги повесить, и взыскать их. Ранее эта проблема решалась большой доброй войной мирового масштаба, но сегодня это уже невозможно по очевидной причине — накроет всех, и победителей, и побежденных. Поэтому без фанатизма и аккуратно. Средний класс, обладающий так называемыми миноритарными деньгами, и выбран в качестве жертвенного животного. То, что миноритарии капиталистической системы обладают не слишком большими запасами ресурса (по сравнению с «жирными котами») компенсируется их численностью. Общий объем совокупных миноритарных денег среднего класса сопоставим с богатством высших страт, а потому выбор — почему нужно резать именно средний класс — был сделан абсолютно осознанно. Он беззащитен, на его защите стоят только законы, а законы пишут как раз высшие касты.

Если кто заметил, то за время «пандемии» состояние высших каст стремительно увеличивается. Миллиардеры становятся уже мультимиллиардерами. Думаю, что такими темпами нужно будет вводить какой-то термин уже для триллионеров. Не прямо завтра, но скоро. Нюанс в том, что они ведь не просто так богатеют. А за чей-то счет. Вот за счет ошкуриваемого сейчас шкуркой с самым крупным зерном среднего класса (и частично бедного, который проваливается в окончательную и кромешную нищету) и богатеют. Правда, и высшие страты это по касательной задевает — в самих высших элитах сейчас идет рубка по всему миру. Причем строго по сериалу «Горец» – после рубки должен остаться кто-то один.

В общем, средний класс сейчас уже пошел под нож, и обсуждать этот процесс, как гипотетический, нелепо — он уже вовсю идет. В России, к примеру, только за первый квартал текущего года население потеряло 600 миллиардов рублей сбережений, которые оно было вынуждено «сбрасывать» в потребление просто потому, что текущие доходы уже не позволяют сводить концы с концами. И такие процессы идут сейчас по всему миру. «Кубышки» среднего класса каждый квартал худеют на сотни миллиардов, а возможно, и на триллионы — но уже долларов. Колесо конфискации крутится все быстрее.

Однако помимо сбережений у среднего класса есть возможность вернуть хотя бы часть, когда карантины (рано или поздно) завершатся. А потому вторая часть мероприятий — полное переформатирование экономики. Ее структуры. В которой место для бывшего уже среднего класса не найдется. Эту задачу решает «декарбонизация». Под вывеской борьбы с потеплением уничтожается прежняя структура экономики и создается принципиально новая. Но уже под новую социальную систему, где среднего класса нет. Есть класс невероятно богатых, есть огромная масса бедных и чудовищное количество нищих. А между ними, понятно — силовые структуры, самым жесточайшим образом давящие любые вредные мысли.

Так что карантин и «декарбонизация» – это две стороны одной задачи. Целью которой становится, во-первых, разрешение сложившегося очередного кризиса капитализма, а во-вторых — перекройка экономической модели под требования нового технологического уклада. И, конечно же, очередное деление мира на развитые локации и все остальные. Теперь, правда, нельзя будет говорить о развитых и развивающихся государствах, так как деление пойдет не по национальным границам, а внутри них. Все логично: в новом укладе нет места «золотому миллиарду», он вытянет только «золотые сто миллионов». Ила даже «золотые пятьдесят миллионов». Точно так же новый уклад не вытягивает целую страну. Он будет только в отдельных развитых зонах. А всех остальных загонят в огромные агломерации-человейники — так проще контролировать. А чтобы надежно управлять этим человеческим стадом, его заранее дробят — на белых и цветных, на геев и традиционалов, на левых и правых, на русских и хохлов. Все как обычно. Ничего нового.

Поначалу это все будет хлопотно и непросто. Но когда появятся и войдут во взрослую жизнь новые поколения, для которых этот кошмар будет нормой, станет полегче. Тогда террор и можно будет потихоньку снимать. А пока — извините, ребята. Ничего личного.

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