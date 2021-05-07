Мнение: Сможет ли КПРФ расколоть Россию?

Коммунисты собираются строить избирательную кампанию вокруг персоны Иосифа Сталина, «самого уважаемого коммуниста в России и мире», как они его называют. В планах партии — строительство Сталин-центров во всех регионах. В случае победы — возвращение экономики на век назад, к массовой индустриализации:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130531122453536&id=112321727607809

Выкапывание «мёртвого льва» у многих вызывает тревогу. Только прямые жертвы сталинской эпохи, — расстрелянные, раскулаченные, переселённые, погибшие или потерявшие здоровье в лагерях, — по самым скромным оценкам исчисляются десятью миллионами человек.

Если в 1917 году в пожаре революции гибли бездетные кадеты и юнкера, то в тридцатые годы в зоне риска были уже люди постарше: или с дореволюционной биографией, или ставшие уже хотя бы небольшими начальниками. Они обычно успевали до ареста создать семью, обзавестись детьми.

За несколько поколений доля потомков репрессированных в России сильно выросла. Простая математика. Допустим, крестьянина Савву Титыча обозначили кулаком и отправили без вещей и еды погибать в Сибирь. После всех испытаний у него выжили двое из шестерых детей. Эти двое детей породили четырёх внуков, а те — восемь правнуков. Таким образом наши подсчитанные по самому минимуму 10 миллионов человек превращаются уже в половину населения России — тех, у кого хотя бы один дед-прадед-прапрадед попал в жернова сталинской карательной системы.

Понятно, что в СССР говорить о репрессиях было не принято: даже в кругу своей семьи. Дети до определённого возраста не умеют ни держать язык за зубами, ни показывать фиги в карманах. Банальная предосторожность требовала от родителей избегать потенциально опасных тем. Само существование специальных лагерей для ЧСИР — «членов семей изменников Родины» — подсказывало, что наличие репрессированных родственников лучше не афишировать.

Лично у меня из восьми прабабушек-прадедушек в сталинские годы пострадали три четверти: одни погибли в лагерях, других раскулачили и переселили, третьи отсидели по 58-й несколько лет и сумели выйти из лагерей живыми. Однако узнал об этом я только во взрослом возрасте, когда начал разбирать семейные архивы. Если бы я не заинтересовался темой, не начал раскапывать документы лично, не сделал ряд запросов, я бы до сих пор думал, будто репрессированных родственников у меня… нет. Показательно письмо одного из моих предков — он отвечал музейным работникам, которые хотели открыть в музее небольшую экспозицию в его честь. Суть ответа была примерно такая: «дорогие земляки, давайте обойдёмся, я выходец из буржуазной семьи, и я беспокоюсь, чтобы вам за это не попало». Это были уже 1960-е годы, а мой предок не только был сыном осуждённого по 58-й статье, но и сам провёл несколько месяцев под арестом в 1938 году — разумеется, по политической статье.

Вместе с тем, хоть о репрессиях в СССР старались и не говорить, однако в современной России значительная часть населения не только помнит эти страницы истории, но и придаёт им очень большое значение. Отдельное спасибо за это стоит сказать и коммунистам. Если бы не их настойчивое отрицание факта репрессий, не их шутки над погибшими и реплики в духе «правильно твою бабку-воровку расстреляли», эти страшные десятилетия помнили бы хуже.

Многие россияне признают Иосифа Сталина важной исторической личностью, оставившей России значимое наследство на политической карте мира. Характерна реплика Владимира Путина во время обсуждения вопроса о Курилах: «Папаша всё забрал — и дело с концом!». Любви и уважения в этой реплике нет, но, как бы мы ни относились к «отцу народов», мы не будем каяться за итоги его правления ни перед японцами, потомками свирепых военных преступников, ни перед финнами, нападавшими в 20-м веке на Россию трижды.

https://www.youtube.com/watch?v=iQmM4n9RRKk

К сожалению, значительную часть российского общества взяли в оборот наши западные друзья и партнёры. Подход у них такой: ваша семья или важные для вас люди пострадали в советские годы, значит вы должны помочь нам разрушить и современную Россию, так как современная Россия — наследница СССР. Характерный пример такой деструктивной деятельности — проект «Бессмертный барак», который под предлогом сохранения памяти о погибших во время репрессий отрицает подвиг советского народа-победителя.

КПРФ, как и в начале 20-го века, пытается использовать внутренние проблемы России, чтобы получить власть.

Деятельных монархистов в России практически нет — доказательство мы с вами недавно наблюдали воочию:

https://olegmakarenko.ru/2084171.html

Вместе с тем потомков репрессированных, как я показал выше, в России много. Прошлым летом мы делали небольшую перекличку, и выяснилось, что даже среди моих читателей таковых значительное количество. Судя по откликам, больше, чем тех, кто сумел накопить себе на квартиру, например:

https://olegmakarenko.ru/1904149.html

Попытки выставить Иосифа Сталина рыцарем без страха и упрёка, — «талантливым управленцем», как называют его коммунисты, — вызывает в обществе раскол.

Этот раскол усугубляется тем фактом, что доставшийся нам от предыдущей эпохи лозунг «отнять и поделить» по-прежнему весьма привлекателен для электората. Социологи пишут, что главная мечта россиян — «социальная справедливость»:

https://lenta.ru/articles/2021/05/06/dream/

Другие опросы, которые уже не публикуются в открытых источниках, показывают, что конкретно люди понимают под социальной справедливостью. Больше всего одобрения вызывают такие три инициативы (пишу примерно, по памяти):

1. Раскулачить «олигархов», то есть всех богатых людей.

2. Влупить налог в 90% на тех, кто зарабатывает больше двух-трёх средних зарплат по региону.

3. Ввести такой высокий налог на вторую квартиру, чтобы владеть двумя квартирами стало невозможно.

С годами ситуация медленно выравнивается. Жители Запада, ставшие богатыми благодаря стратегии «учись, работай и сберегай», потеряли свой протестантский стержень и постепенно подпадают под влияние сладкоголосых шариковых. Жители России, напротив, начинают всё больше внимания уделять своей корове, и всё меньше — корове соседа.

К сожалению, от завершения процесс ещё очень далёк. Средний европеец по-прежнему озабочен своими собственными делами, тогда как средний россиян — делами героя телепередачи, у которого во время обыска нашли три чемодана денег.

Казалось бы, всё плохо. Россия в опасности, и нам следует начинать готовиться к ужасам наподобие американских. Вместе с тем лично я настроен довольно оптимистично.

Во-первых, коммунисты ещё не выиграли ни одни выборы в истории России. Начиная с 1917 года все советские вожди брали власть силой, не допуская народ до голосования, а в постсоветский период коммунисты умудрились проиграть даже Борису Ельцину на выборах в 1996 году.

Во-вторых, коммунисты беспомощны в реальных делах. Достаточно сказать, что коммуны в современной России полностью легальны и имеют ряд льгот, однако ни КПРФ, ни другие коммунисты даже не пытаются организовать коммунистическое хозяйство по образцу, к примеру, гуттеритов. Всё, что они могут — рассказывать электорату, как вкусен был пенопласт в СССР:

https://olegmakarenko.ru/2092839.html

Наконец, Иосифа Сталина на своих знамёнах коммунисты рисуют уже давно. Использовали его, например, в 2016 году:

https://kprf.ru/activity/elections/155231.html

На тех выборах, напомню, КПРФ получила относительно скромные 13% мест.