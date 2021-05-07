 

Intel готовит к презентации мощные видеокарты

07.05.2021, 13:08, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, американская компания Intel готовится до конца года официально представить новые мощные видеокарты собственного производства.

Речь идет о новой линейке DG2, в которой устройства получат по 512 вычислительных блоков, поясняют специалисты. Судя по всему, производительность будет обеспечена на уровне GeForce RTX 3070.

Это частота 1800 МГЧ, а также объем оперативной памяти 12-16 Гб по стандарту GDDR6. Судя по всему, мощность составит 275 Вт. Источники сообщают, что производитель анонсирует грядущий выпуск своих новых видеркарт в течение ближайших недель. Но реально они попадут на полки магазинов только к концу года. Таким образом, Intel включился в процесс преодоления сложившегося на мировом рынке дефицита.



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