 

С прилавков исчезли дешевые смартфоны Huawei

07.05.2021, 13:08, Новости дня
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Наверняка активные покупатели электронных устройств заметили, что за последнее время с прилавков онлайн-магазинов куда-то исчезли дешевые смартфоны, выпущенные под китайским брендом Huawei. Оказалось, дело в том, что опальный китайский производитель просто-таки вынужден был прекратить выпуск устройств, относящихся к низкому и среднему ценовому сегменту. 

При этом эксперты настаивают, что причиной являются не столько американские санкции, сколько разгулявшийся на мировом рынке дефицит полупроводников.

Жаль ценой невероятных усилий обеспечивать поставки чипов и других комплектующих, чтобы затем собрать дешевый гаджет и продать его по низкой цене, заработав «три копейки», отмечают аналитики. 



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