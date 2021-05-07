С прилавков исчезли дешевые смартфоны Huawei

Наверняка активные покупатели электронных устройств заметили, что за последнее время с прилавков онлайн-магазинов куда-то исчезли дешевые смартфоны, выпущенные под китайским брендом Huawei. Оказалось, дело в том, что опальный китайский производитель просто-таки вынужден был прекратить выпуск устройств, относящихся к низкому и среднему ценовому сегменту.

При этом эксперты настаивают, что причиной являются не столько американские санкции, сколько разгулявшийся на мировом рынке дефицит полупроводников.

Жаль ценой невероятных усилий обеспечивать поставки чипов и других комплектующих, чтобы затем собрать дешевый гаджет и продать его по низкой цене, заработав «три копейки», отмечают аналитики.