Минздрав исключил гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19



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«Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии, — говорится в документе, — Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин».

В апреле Минздрав одобрил применение специфического иммуноглобулина «КОВИД-глобулин», созданный холдингом «Нацбио» на основе плазмы крови переболевших пациентов. По данным разработчиков, препарат «тренирует» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Применение иммуноглобулина рекомендовано для пациентов 18-60 лет со средней и тяжелой формами заболевания.

В перечне лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции теперь указано пять наименований: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека, интерферон альфа и умифеновир (арбидол). В рекомендациях отмечено также, что для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.

Минздрав также расширил список вакцин для профилактики COVID-19. Если в прежней редакции был указан только препарат Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и порошковая форма вакцины («Гам-КОВИД-Вак-Лио»), «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», то теперь добавлена информация о двух российских вакцинах — «Ковивак» и «Спутник Лайт».

Ранее из 10 Версии временных методических рекомендаций был исключен азитромицин — антибиотик, который широко применялся в РФ и за рубежом при воспалительных процессах на фоне COVID-19. В двух крупных исследованиях, проведенных в Великобритании, препарат не доказал эффективности как для амбулаторного лечения, так и в условиях стационара.