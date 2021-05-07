 

Вышла новая игровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 с поддержкой ПК и консолей

07.05.2021, 13:02, Разное
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Компанией Turtle Beach была анонсирована игровая гарнитура Recon 500 накладного типа: заказ новинки уже стал доступен для пользователей. Цветовая гамма пока что не очень богата. В продаже имеется чёрный (Black) и арктический камуфляжный (Arctic Camo).
Отличительной особенностью устройства является наличие инновационного двойного излучателя Eclipse Dual Drivers (60 мм) с неодимовыми магнитами. Гарнитура обладает диапазоном воспроизводимых частот, простирающимся от 20 Гц до 20 кГц. Раздельные высокие и низкие частоты позволяют получать палитру сверхчеткого звука и захватывать пространство огромной звуковой сцены. Для подключения используется функционал стандартного аудиоинтерфейса 3,5 мм, обеспечивающего возможность совместимости с компьютером, консолью и смартфоном.

Стоит обратить внимание на модернизацию оголовья наушников Turtle Beach Recon 500, которое усиливается с помощью металлической пластины, обеспечивающей аспект прочности, гибкости, легкости и долговечности конструкции. Производителем использованы амбушюры из пены, в которой имеется эффект памяти. Они обтянуты воздухопроницаемым материалом, обеспечивающим повышенный комфорт в процессе длительного ношения. В конструкции предусмотрена возможность ношения очков.

Поверхность внутренней камеры наушников исполнена в соответствии с технологией AccuTune Precision, в которой задействован композитный древесный материал, созданный посредством литья. Разработчики заявляют, что использование этого материала обеспечит улучшение акустики и создаст реалистичный звуковой фон. Для удобства общения в процессе игр предлагается съемный микрофон TruSpeak. Создателями гарантирована четкая связь на профессиональном уровне благодаря тому, что в нем реализована технология шумоподавления.

Стоить геймерские наушники Turtle Beach Recon 500 будут $ 79,95. В Северной Америке старт продажи новинки определен на 30 мая, а в Европе модель появится 18 июня.

Источник: 3dnews.ru



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