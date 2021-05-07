 

Медоносных пчел в Нидерландах научили находить заражение SARS-CoV-2

07.05.2021, 13:02, Разное
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В Нидерландах исследователи научили медоносных пчел определять образцы, зараженные SARS-CoV-2. Причем дрессированные животные находят болезнетворные микроорганизмы в течение секунд.
Новый способ определения коронавирусных больных придумали в Нидерландах. Образцы с SARS-CoV-2 теперь могут выявлять насекомые. Дрессированные пчелы после специального обучения находят зараженные образцы, быстрее, чем это сделали бы с помощью специальных тестов. Разработка Лаборатории энтомологии Университета Вагенингена в коллаборации со стартапом InsectSense предполагает использование метода Павлова.

Благодаря этому удалось научить пчел реагировать на клетки с COVID-19. Этот опасный недуг нарушает метаболизм организма, из-за чего происходит выброс летучих веществ. На них и реагируют медоносные насекомые, ощущая даже в триллионных долях. Выдрессировать для поиска коронавируса пчел удалось благодаря вознаграждению их за каждый выявленный образец сахарным раствором. Закрепив связь стимула и идентификации запаха, исследователи добились максимально точного результата. После курса тренинга медоносные насекомые тратят на выявление SARS-CoV-2 несколько секунд.

Интересно, что эксперты создали несколько различных настроек обучения насекомых. Новые исследования помогут создать специальные алгоритмы для дрессировки любых видов пчел по всему миру. Особенно это пригодиться для развивающихся стран.

Источник: www.agroxxi.ru



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