ФЗНЦ: Париж дестабилизирует ситуацию в ЦАР, чтобы прикрыть свои действия в Чаде

Информационная кампания против Центральноафриканской Республики, развернутая французскими СМИ, выгодна Парижу. Так сложившуюся ситуацию оценил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Эксперты ФЗНЦ уверены, что французское руководство является инициатором информационной кампании, поскольку пытается отвлечь внимание международной общественности от событий, происходящих в Чаде.

Там недавно погиб президент Идрис Деби, раненный бойцами оппозиционной группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT). Примечательно, что глава FACT Мухаммед Али Махди проживает в Париже.

«В апреле и в мае крупнейшие французские издания Liberation и RFI начали выпускать материалы, содержащие ложные обвинения против российских инструкторов из «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ), работающих в Африке. Эти статьи — перечисление неких преступлений, якобы совершенных россиянами в ЦАР, и анонимные заявления неизвестных людей», — заявил Максим Шугалей.

Российские инструкторы работают в африканской стране по договоренностям с правительством ЦАР и по согласованию с ООН. Они занимаются исключительно обучением местных вооруженных сил, противостоящих боевикам.

Ранее французская радиостанция RFI выпустила материал о российских специалистах, причислив их к «ЧВК Вагнера». Таким способом журналисты попытались выдать сфабрикованную статью за сенсацию.