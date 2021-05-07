 

Спивак: Сначала неотвратимость наказания депутатов за коррупцию, потом – деолигархизация

07.05.2021, 13:00, Новости дня
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“За 2020 год 97 депутатов приобрели машины, квартиры, земельные участки. Это не я придумал, это их декларации. Поэтому самые большие олигархи – это те, кто приходят во власть в одних джинсах, а через два года покупают себе яхты, дворцы, машины, и не только в Украине”, – сказал Спивак.

По его мнению, закон о деолигархизации не будет работать, если не будет обеспечена неотвратимость наказания за коррупцию.

“Что бы я сейчас делал на месте [президента Украины] Владимира Зеленского? Понятно, что в Украине отсутствует фундаментальная причина существования государства – неминуемость наказания, неотвратимость наказания”, – сказал Спивак.

Контекст:

15 апреля на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

По мнению экс-помощника госсекретаря США, американского дипломата Дэниела Фрида, соблюдение законности должно стать главным требованием в процессе ограничения влияния олигархов и прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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