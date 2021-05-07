 

48% украинцев согласны с тем, что Вторая мировая война была развязана в результате сговора Гитлера и Сталина – опрос

07.05.2021, 13:00, Новости дня
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В то же время 29% респондентов сказали, что они не согласны с этим утверждением.

Еще 23% опрошенных не смогли определиться со своей позицией по данному вопросу.

Больше всего с этим тезисом согласны жители западных областей Украины (68%), в центре и на юге – 46% и 43% соответственно, меньше всего – на востоке (35%).

Опрос проводился с 22 по 29 апреля во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошен 2021 респондент в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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