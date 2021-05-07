 

Блинкен назвали “плохим сигналом” смену руководства “Нафтогазу”

07.05.2021, 13:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред, международный ущерб имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и будет двигаться вперед к корпоративному управлению “Нафтогазом”. Оно должно быть прозрачным, независимым и обязательно служить интересам украинцев”, – сказал он.

Контекст:

Блинкен поднимал вопрос смены руководства “Нафтогазу” на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов.  “Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”, – говорила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили экс-топ-менеджера компании и бывшего и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко. Срок его полномочий – один год.

На следующий день, 29 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева. “Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления”, – сказано в заявлении.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

По мнению бывшего и.о. министра экономики Украины Павла Кухты, ситуация с увольнением главы “Нафтогазу” задержит транш МВФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Манучаров рассказал о накрутках числа просмотров видео Навального через спам-рассылки

05.08 / При взрыве в Бейруте пострадали дипломаты Бельгии, Германии и Нидерландов

17.07 / Обозреватель Independent указала Лондону на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой

20.03 / Турция вышла из Стамбульской конвенции

17.02 / Как и для населения. Кабмин ограничил цену на газ для религиозных организаций

22.03 / В Украине положительный баланс доверия имеют лишь Вооруженные силы – опрос Украинского института будущего

27.06 / Если бы власти Украины не отменили карантин, заболеваемость коронавирусом упала бы до нуля к середине июня – социолог

18.02 / Китай впервые стал главным торговым партнёром Европы, обогнав США

28.04 / Лишение слова Гончаренко в ПАСЕ означает, что эта площадка деградирует – Климкин

03.07 / МКС провела маневр уклонения от космического мусора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика