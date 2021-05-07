Блинкен назвали “плохим сигналом” смену руководства “Нафтогазу”

“На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред, международный ущерб имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и будет двигаться вперед к корпоративному управлению “Нафтогазом”. Оно должно быть прозрачным, независимым и обязательно служить интересам украинцев”, – сказал он.

Контекст:

Блинкен поднимал вопрос смены руководства “Нафтогазу” на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. “Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”, – говорила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили экс-топ-менеджера компании и бывшего и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко. Срок его полномочий – один год.

На следующий день, 29 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева. “Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления”, – сказано в заявлении.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

По мнению бывшего и.о. министра экономики Украины Павла Кухты, ситуация с увольнением главы “Нафтогазу” задержит транш МВФ.

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