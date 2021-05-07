“Наш край”: Украинцев интересует не фамилия нового Коболева, а цены в платежках

“Власть меняет одну фамилию на другую, но на самом деле ничего не меняется. Это все равно, что менять “шило на мыло”. Ведь оба являются фигурантами резонансного дела относительно “непомерно высоких многомиллионных персональных премий и заработных плат”, что возмутило всех украинцев. Оба причастны к росту тарифов и сокращению объемов добычи отечественного газа”, – заявил председатель партии “Наш край” Александр Мазурчак.

Он призвал провести независимый конкурс на должность главы правления НАК “Нафтогаз” и главным критерием сделать стратегию, которая “определит реальные механизмы развития отрасли и учтет интересы простых людей”.

“Ключевым приоритетом работы компании должна стать энергетическая независимость страны, снижение тарифов и увеличение собственной газодобычи”, – убежден Мазурчак.

Контекст:

25 апреля газоснабжающие компании установили годовой тариф на газ для населения, который будет действовать с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года. 16 компаний установили тариф на уровне 7,99 грн за 1 м³, в шести газсбытах стоимость 1 м³ газа варьируется от 10,2 до 13,5 грн, самую высокую цену газа для населения установили два поставщика – “Чернівецька обласна енергопостачальна компанія” и “Житомирська обласна енергопостачальна компанія”. “Нафтогаз” установил тариф на уровне 7,96 грн.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили экс-топ-менеджера компании и бывшего и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко. Срок его полномочий – один год.

В правительстве заявили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

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