 

Путин поприветствовал финалистов конкурса “Послы Победы”: Истинно подвижническая деятельность

07.05.2021, 12:52, Разное
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Президент России Владимир Путин приветствовал финалистов всероссийского конкурса “Послы Победы”. Сообщение появилось на официальном сайте Кремля. Российский лидер отметил, что миссия организации очень важна, и переоценить ее невозможно.

По словам президента, волонтеры движения посвятили себя большому делу – это участие в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений. “Волонтеры Победы” проводят массу интересных и значимых просветительских, патриотических проектов. Особую роль играет поддержка ветеранов, которые в наше непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании.

“Столь востребованная, истинно подвижническая деятельность заслуживает самого глубокого признания. Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в нашей столице, внесете значимый вклад в подготовку празднования 9 Мая, а ваше движение будет и впредь развиваться, вовлекать в свои ряды новых единомышленников как в России, так и за ее пределами” – говорится в тексте публикации.

Владимир Путин пожелал финалистам конкурса “Послы Победы” всего самого лучшего и успехов в их непростом деле. Он подчеркнул, что в рамках конкурса ведется отбор лучших волонтеров, которые будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции “Бессмертный полк”.

Отметим, сегодня у “Волонтеров Победы” полном ходом идет подготовка к празднованию 9 мая. Представители движения записывают видеопоздравления для ветеранов и готовят программы праздника.

Волонтеры передают на видео героям привет из тех мест, где те воевали, благодарят их за мирное небо над головой и от всего сердца поздравляют с праздником Великой Победы.

Напомним, в прошлом году из-за невозможности посетить массовые мероприятия по причине эпидемии коронавируса и многих ограничений общественники устраивали настоящие концерты под окнами ветеранов. Акция прокатилась по всей стране и оказалась очень востребованной и красочной.



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