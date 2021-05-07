Продлен срок подачи заявок в “Бессмертный полк онлайн”

На сайте “Бессмертный полк онлайн” уже завершен сбор заявок для участия в памятном шествии. Однако руководители проекта увеличили срок регистрации в акции на других платформах в Сети. Подать необходимые сведения об участниках войны для поддержки проекта можно до 12:00 9 мая. Желающие отправить анкеты могут присоединиться к участникам онлайн-мероприятия в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Кроме того, регистрация продолжается на портале “Банк Памяти”.

Торжественная трансляция “Бессмертного полка онлайн” стартует 9 мая в 15:00. Просмотр организованного шествия будет осуществляться как через местные телевизионные каналы, так и через интернет-ресурсы. Доступ к трансляции предоставляет официальный сайт проекта, сервисы “ВКонтакте” и “Одноклассники”, сетевые площадки Okko, IVI.RU, MORE.TV, Смотрим.ру.

На сегодняшний день модераторы обработали около четырех миллионов анкет с данными участников войны, почти полтора миллиона заявок было зарегистрировано в 2021 году. Узнать подробности об акции “Бессмертный полк онлайн” и решить возникающие проблемы можно по номеру: 8 (800) 20-1945-0.