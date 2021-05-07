В Оби никто не ожидал найти таинственный портал

Нет-нет, речь пойдет не о великой сибирской реке Обь, а об одноименном городе. Находится он неподалеку от Новосибирска, всего в пяти километрах от мегаполиса.

Правда, городок небольшой. Судите сами: там всего три средних школы и одна начальная да еще семь детских садов. При этом юной поросли есть чем заняться на досуге: можно погонять мяч на мини-футбольном поле или покидать его в кольцо на трех баскетбольных площадках, поплавать в двух крытых бассейнах, поиграть в теннис и в пинг-понг, накачать мускулатуру на тренажерах. Однако большой известностью этот населенный пункт похвастать не может: не так уж часто упоминают его в глобальной сети.

И все же случается. Вот на днях в близлежащем селе Толмачёво засняли на видео смелого сурка в бойцовской позе — чем не событие! Но разве сравнится с ним портал в другое измерение, внезапно открывшийся возле тамошней многоэтажки? Только представьте себе, каким развлечением для подрастающего поколения может стать этот проход в мир иной, незнакомый! Сколько «открытий чудных» ждет детишек в этой яме, внезапно разверзшейся на улице Большая возле дома № 37…

Местные жители не преминули заснять это странное явление со всех сторон и выложить фотографии в соцсети «ВКонтакте», где у них имеется сообщество «Город Обь Онлайн». На кадрах хорошо видны жилая многоэтажка и пешеходный тротуар. Сопроводили пользователи эти снимки душераздирающими комментариями:

«Жители ул. Большая, 37 города Обь нашли портал в потусторонний мир!»

«Поговаривают, что именно оттуда нелегально пересекают российскую границу иностранные агенты, иначе не объяснить проложенную тропу из плитки в этот подземный мир».

Почему-то никому из читателей не пришло в голову, что по ночам сквозь этот портал в город могут проникнуть инопланетяне. А что? Вылезут возле мусорных ящиков и начнут именно с разбросанных вокруг отходов изучать жизнь на планете Земля.

Интересно, какое у них сложится впечатление об обитающих в Оби существах. Сочтут ли пришельцы их разумными?

Если да, то как представители иной цивилизации оценят общественное устройство и действия городской администрации, которой члены сообщества на странице «Город Обь Онлайн» посоветовали прогуляться к порталу по тропке, не иначе как специально для чиновников выложенной плитами.

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