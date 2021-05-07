 

Белоруссия подготовила ответные меры на случай новых санкций Запада

07.05.2021, 12:34, Новости дня
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовил ответные меры на случай введения новых санкций со стороны Запада. Они могут коснуться европейского бизнеса в республике.

«Подобные меры обсуждались и ранее, они подготовлены… Они будут адекватными той ситуации, которая складывается. Без ответа никакие шаги оппонентов – и европейских, и западных стран – не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, к каким решениям придут партнеры на Западе», – приводит РИА «Новости» слова Макея.

По его словам, это будут и симметричные, и асимметричные ответные действия, которые «подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Белоруссии».

Министр подчеркнул, что власти страны четко «просчитывают все варианты и не допустят того, чтобы меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан».

Вместе с тем, по словам министра, Белоруссия не отказывается от планов направить своего посла в США, в настоящее время завершается подбор кандидатуры на эту должность.

«Вопрос (отправки посла – прим. ВЗГЛЯД) не снимается, мы находимся в контакте с коллегами. Сейчас мы завершаем процедуру поиска соответствующей кандидатуры на эту должность. Это достаточно сложно. Сложно найти человека, который знал бы эту страну и смог бы эффективно работать там», – цитирует ТАСС главу белорусского МИДа.

Ранее Владимир Макей заявил, что санкции Запада в отношении Белоруссии способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией.

Напомним, Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Санкции действуют в том числе против президента Белоруссии Александра Лукашенко.



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