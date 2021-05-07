 

Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: Не наследникам фашизма меня судить

07.05.2021, 12:34, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру Германии, заявил, что наследники фашизма не имеют права его судить, и назвал данный шаг сиюминутной политикой.

«Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить!?» – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Как отметил белорусский лидер, он считает глупым шагом и «сиюминутной политикой» обращение в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.

Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности, передает РИА «Новости».

По заявлению адвокатов, в их распоряжении оказались более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание. По его данным, если немецкие органы начнут расследование против представителей белорусских властей, то могут ограничить им свободу передвижения – теоретически, в таком случае подозреваемым следовало бы ожидать задержаний в ЕС. При этом, как отмечало издание, для высокопоставленных политиков из Минска уже действует запрет на въезд во многие страны. 



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