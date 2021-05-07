Белоруссия заявила о создании собственной вакцины от коронавируса

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07.05.2021, 12:34, Новости дня
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Белоруссия разработала собственную вакцину против коронавирусной инфекции, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Он обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – сказал глава государства.

«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», – отметил Лукашенко.

Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021-2023 годах, передает РИА «Новости».

В середине апреля в Белоруссии прошла процедуру одобрения вакцина «Спутник V», которую разливают на местном предприятии «Белмедпрепараты».



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