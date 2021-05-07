 

Мнение: Чем коливинг отличается от общаги или коммуналки?

07.05.2021, 12:30, Разное
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Прочитал, что «люди выбирают коливинг, не имея возможности купить собственное жилье» и задумался, к чему использовать заграничное слово коливинг, когда есть старинное русское слово общежитие?

Потому что у общежитий  и коммуналок еще во времена  СССР подпорчена репутация?  А коливинг – это тоже самое общежитие или коммунальная квартира времен СССР, но после ребрединга уже в России?

Или я не прав, и коливинг – это совсем другое?

Картинки отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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