Мнение: Чем коливинг отличается от общаги или коммуналки?

Прочитал, что «люди выбирают коливинг, не имея возможности купить собственное жилье» и задумался, к чему использовать заграничное слово коливинг, когда есть старинное русское слово общежитие?

Потому что у общежитий и коммуналок еще во времена СССР подпорчена репутация? А коливинг – это тоже самое общежитие или коммунальная квартира времен СССР, но после ребрединга уже в России?

Или я не прав, и коливинг – это совсем другое?

Картинки отсюда и отсюда

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