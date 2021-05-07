Мнение: Чем коливинг отличается от общаги или коммуналки?
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Прочитал, что «люди выбирают коливинг, не имея возможности купить собственное жилье» и задумался, к чему использовать заграничное слово коливинг, когда есть старинное русское слово общежитие?
Потому что у общежитий и коммуналок еще во времена СССР подпорчена репутация? А коливинг – это тоже самое общежитие или коммунальная квартира времен СССР, но после ребрединга уже в России?
Или я не прав, и коливинг – это совсем другое?
Картинки отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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