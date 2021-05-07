В Сети показали шпионские снимки KIA ProCeed Facelift 2022 года

Компания KIA несколько лет назад выпустила универсал KIA ProCeed, однако в скором времени состоится выход рестайлинговой модели.

Фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль во время тестовых испытаний. По снимкам ProCeed очевидно, что модель имеет модернизированную головную оптику, увеличенную решетку радиатора, а также ряд других изменений, скрытых под защитной пленкой. Вместе с тем новый универсал ProCeed отличается крупными колесными дисками и обтекаемым кузовом.

Пока техническая «начинка» универсала удерживается в тайне. Напомним, актуальное поколение автомобиля предполагает 1,4-литровый бензиновый мотор с электродвигателем на 140 л.с. мощности. Кроме того, в улучшенной комплектации мощность гибридной установки достигает 200 л.с.