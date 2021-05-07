IBM выпускает первый в мире чип по техпроцессу 2 нм

Как заявили представители компании IBM, они разработали первый в мире образец процессора, изготовленный по технологии 2 нм. В изготовленном в лабораторных условиях чипе содержится более пятидесяти миллиардов транзисторов, которые разместились на площади 150 квадратных миллиметров.

Это примерно 333 млн транзисторов на один квадратных миллиметров. Такой высокой плотности пока нет ни у кого, отмечают эксперты.

По сравнению семинанметровыми чипами, которые сегодня также считаются продвинутыми, производительность при использовании техпроцесса 2 нм становится большей на 75%, уточняют специалисты. Зато потребление энергии становится меньшим на 45%. Это значит, что обычный смартфон с привычным аккумулятором сможет работать без подзарядки до четырех дней.