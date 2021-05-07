Мнение: Разжижение мозгов – парад в масках

Пишут, что на московском параде “Победы” доблестные войска будут маршировать стройными колоннами… в масках! Якобы видели – репетируют они именно так.

Это настолько непередаваемый сюр и абсурд, что он вполне может оказаться правдой. Но если и впрямь будет так – как бы это не ознаменовало начало полного ковидного безумия российских властей.