Мнение: Разжижение мозгов – парад в масках
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Пишут, что на московском параде “Победы” доблестные войска будут маршировать стройными колоннами… в масках! Якобы видели – репетируют они именно так.
Это настолько непередаваемый сюр и абсурд, что он вполне может оказаться правдой. Но если и впрямь будет так – как бы это не ознаменовало начало полного ковидного безумия российских властей.
Источник: Размышления вольного социолога
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