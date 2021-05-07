 

Мнение: Разжижение мозгов – парад в масках

07.05.2021, 12:12, Разное
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Пишут, что на московском параде “Победы” доблестные войска будут маршировать стройными колоннами… в масках! Якобы видели – репетируют они именно так.

Это настолько непередаваемый сюр и абсурд, что он вполне может оказаться правдой. Но если и впрямь будет так – как бы это не ознаменовало начало полного ковидного безумия российских властей.

Источник: Размышления вольного социолога



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