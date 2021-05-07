 

Netflix выпустил новый трейлер продолжения «Очень странных дел»

07.05.2021, 12:08, Разное
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Netflix представил еще один трейлер «Очень странных дел». Фанаты ожидают выхода четвертого сезона, но стрим-сервер пока не называл дату.
Из трейлера становится понятно, что сюжет разворачивается в психиатрической клинике. Жуткую атмосферу передают белые халаты и стены, а также сумасшедший смех, звучащий за кадром. На самом деле в ролике показана не больница, а лаборатория, предназначенная для создания детей со сверхспособностями, о чем зритель может догадаться только в самом конце ролика.

Первый тизер открывает информацию о том, что персонаж шерифа Хоппера в исполнении Дэвида Харбора вернется. Кроме того, ожидается появление убийцы Виктора Крила, за данную роль взялся Роберт Инглунд. Об остальных деталях сюжета пока ничего не известно.

Работа над четвертым сезоном началась еще в феврале прошлого года, но Netflix поставил ее на паузу в середине марта – по причине сложностей, которые внесла пандемия. Проходили съемки в Литве и они были возобновлены в конце сентября.

Один из ведущих актеров – Финн Вульфхард – предполагал, что ожидать выхода нового сезона следует в 2020 году, но ошибался, ведь в итоге он не вышел до сих пор.

Шон Леви (продюсер сериала) поделился, что такая заминка даже принесла пользу братьям Даффер (авторам сериала), потому что так они смогли успеть закончить сценарий всех эпизодов до завершения съемок и вывести его на чрезвычайно высокий уровень.

Источник: 7days.ru



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