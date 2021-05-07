 

SpaceX поделилась видео успешной посадки Starship

07.05.2021, 12:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем официальном аккаунте Twitter компания SraceX опубликовала видео успешной посадки прототипа космического корабля Starship 15. Произошла она в штате Техас.
Илон Маск не проигнорировал это и оставил комментарии касательно успеха собственной команды.

Предназначен Starship для того, чтобы летать на Луну, но на данном этапе разработки удачно приземлиться смог только корабль под номером 15. Это стало большим успехом, учитывая, что в прошлые попытки аппараты SN9, 10 и 11 взорвались. Корабль под номером 15, в свою очередь, взлетел на высоту 10-ти километров и удачно вернулся на стартовую площадку. Илон Маск считает, что посадка получилась номинальной.

Компания SpaceX сотрудничает по контракту с NASA, занимается разработкой многоразового космического корабля, который должен будет летать не только на спутник Земли, но также и на Марс. Данный договор в итоге был приостановлен – по причине поступления жалоб от нескольких компаний (Blue Origin и Dynetics).

Источник: www.interfax.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву

09.12 / Мнение: Техас и Арканзас потребовали отменить результаты выборов в США

11.03 / Не переедать, проветривать комнату: врач перечислил условия здорового сна

26.01 / Мнение: Новые 20 долларов

16.10 / На снимках Антарктиды обнаружили загадочный объект идеально круглой формы

27.07 / Мнение: За кадром “Олимпии” Мане

16.12 / Собянин выступил в МГД с ежегодным отчетом

08.03 / «Есть такая Нина, которая все-таки смогла»

19.08 / Мнение: На верхней палубе играет оркестр

25.07 / Россия и Китай: две империи, смотрящие друг на друга с неприязнью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика