SpaceX поделилась видео успешной посадки Starship

В своем официальном аккаунте Twitter компания SraceX опубликовала видео успешной посадки прототипа космического корабля Starship 15. Произошла она в штате Техас.

Илон Маск не проигнорировал это и оставил комментарии касательно успеха собственной команды.

Предназначен Starship для того, чтобы летать на Луну, но на данном этапе разработки удачно приземлиться смог только корабль под номером 15. Это стало большим успехом, учитывая, что в прошлые попытки аппараты SN9, 10 и 11 взорвались. Корабль под номером 15, в свою очередь, взлетел на высоту 10-ти километров и удачно вернулся на стартовую площадку. Илон Маск считает, что посадка получилась номинальной.

Компания SpaceX сотрудничает по контракту с NASA, занимается разработкой многоразового космического корабля, который должен будет летать не только на спутник Земли, но также и на Марс. Данный договор в итоге был приостановлен – по причине поступления жалоб от нескольких компаний (Blue Origin и Dynetics).

Источник: www.interfax.ru