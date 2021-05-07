 

Sony выпустит PlayStation 5 в 2022 году

07.05.2021, 12:08, Разное
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Компания Sony собирается выпустить новую игровую консоль в следующем году.
Планируется выпустить очередную версию приставки PlayStation 5, на этот раз на новом процессоре. Обновленная консоль станет доступна для покупки в 2022 году.

Уже вышедшая версия PS 5 получила положительные оценки покупателей и продолжает демонстрировать отличные результаты продаж, однако компания не исключает, что они могли быть и еще лучше. Для этого нужно, чтобы производитель из Японии смог выпустить больше копий приставки.

Приставка остается в продаже уже полгода, но на рынке все равно имеется ощутимый дефицит.

Такая ситуация возникла из-за того, что компании не хватает комплектующих, а чтобы разрешить данный вопрос, в следующем году в свет выйдет обновленный вариант консоли. Как известно, она будет иметь 6-нанометровый процессор.

Благодаря тому, что конструкция игровой консоли подвергнется изменениям, производитель рассчитывает сэкономить на комплектующих, а помимо этого, такое решение окажет положительное влияние на потребление энергии.

Не исключено, что размер приставки поменяется – и она станет меньше.

Источник: www.igromania.ru



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