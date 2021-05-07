 

Facebook выявила сеть ботов, связанных со “Слугой Народа”, Деркачем, и группой “Довіра”. Их бюджет составил более $700 тыс.

07.05.2021, 12:06, Новости дня
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“Люди, стоящие за этой деятельностью, писали на украинском и русском языках новости о коррупции, политике, автомобильной промышленности. Они также размещали комментарии о партии “Слуга народа” и нынешнем правительстве Украины, критиковали оппозиционные партии в том числе бывшего президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко”, – отметили в Facebook.

По данным соцсети, около 23 тыс. аккаунтов были подписаны на одну или несколько из этих страниц, а 1,5 тыс. человек подписались на одну или несколько из этих учетных записей в Instagram. На раскрутку профилей организаторы потратили около $210 тыс.

В отчете приведены скриншоты групп “Про головне”, “Політичне божевілля” и “Геть політику” в качестве примеров. 

Аккаунты удалили за нарушение политики Facebook о “скоординированном неаутентичном поведении (CIB)”. В соцсети сообщили, что начали изучать страницы после расследования издания “Буквы” от 15 февраля.

Соцсеть Facebook также разоблачила сеть ботов, связанную с нардепом Андреем Деркачем. В США он находится под санкциями и считается российским агентом. Страницы и профили связаны с Деркачем, медиаменеджером Петром Журавлем и медиа Begemot. 

“По нашим данным, этой сетью управляют минимум три отдельные команды операторов, связанные с Деркачем, [бывшим премьер-министром Украины Владимиром] Гройсманом и [главой парламентской группы “Довіра” Олегом] Кулиничем”, – пояснила компания.

В Facebook и Instagram насчитали сеть из 477 аккаунтов и 363 страницы, на них подписаны более 2,37 млн человек. На рекламу собственных страниц сеть потратила $496 тыс.

“В основном в группах копировали новостной контент украинских СМИ. Они создали готовую сеть, состоящую из якобы независимых медийных веб-сайтов и ресурсов социальных сетей, которые продвигали контент, благоприятный для трех политиков и их политических групп”, – уточняется в документе.

Контекст:

В ноябре прошлого года Facebook удалила 94 страницы, связанные с деятельностью “ботоферм”, которые работали на политическую кампанию лидера партии “Батьківщина” Юлию Тимошенко. По данным компании, затраты на рекламу страниц в Facebook и Instagram составили около $2,1 млн.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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