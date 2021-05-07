Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса – Степанов

По его словам, в пятницу Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором Сумская область последней из регионов будет выведена из “красной” зоны карантина.

“Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии, – сообщил Степанов. – Это были очень сложные 2 месяца… Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных”.

Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находились 44 тыс. пациентов на кислородной терапии. При этом еще год назад “мощности всей страны составляли всего 3,5 тыс. коек”.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 мая в Украине подтвердили более 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции (8404 – за последние сутки), умерло 45 830 пациентов с COVID-19, выздоровело – около 1,73 млн.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Согласно индикаторным показателями Минздрава на 7 мая, в “красной” зоне эпидемической опасности осталась одна область – Сумская.

По словам главного санитарного врача, замглавы Минздрава Виктора Ляшко, с февраля 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности был установлен в 14 областях и городе Киеве. В Украине регионы находились в условиях жесткого карантина в среднем 37 дней. Дольше всех в “красной” зоне была Житомирская область (63 дня).

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