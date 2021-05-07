 

В Луганской области 14 шахтеров протестуют из-за долгов по зарплате

07.05.2021, 12:06, Новости дня
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Шахта “Горная” входит в состав государственного предприятия “Первомайскуголь”. 

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат), чтобы предоставить правовую оценку действиям руководства шахты.

Правоохранители опрашивают родных и близких бастующих и руководителей шахты, сообщила полиция.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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