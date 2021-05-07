В Луганской области 14 шахтеров протестуют из-за долгов по зарплате

Шахта “Горная” входит в состав государственного предприятия “Первомайскуголь”.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат), чтобы предоставить правовую оценку действиям руководства шахты.

Правоохранители опрашивают родных и близких бастующих и руководителей шахты, сообщила полиция.

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