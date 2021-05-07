 

“Віч-на-віч”. Tvorchi показали в новом видео поцелуй с девушкой-голограммой. Видео

07.05.2021, 12:06, Новости дня
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По сюжету герой клипа, роль которого исполнил участник группы Джефри Кенни, с помощью VR-очков попадает в виртуальную реальность, где встречает девушку-голограмму. Между ними возникают романтические отношения, но после поцелуя пара растворяется в пространстве.

“Только наедине с собой мы можем ответить откровенно, чего нам действительно хочется. Но только в реальной жизни мы можем воплощать желание по-настоящему, чувствовать и переживать все эмоции”, – говорится в релизе ролика.

ВИДЕОВидео: TVORCHI / YouTube
Контекст:

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Гуцуляком и Джеффри Кенни. 

В дискографии коллектива три альбома. Презентация последнего состоялась осенью 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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