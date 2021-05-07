Зюганов потребовал заменить партийную «Волгу» на Geely Emgrand

В ходе выступления на пленуме ЦК КПРФ лидер российских коммунистов потребовал от коллег выделить средства на покупку служебного автомобиля китайского производства Geely Emgrand.

– Как бы я не любил мёд и свою двадцатьчетвёртую «Волгу», не подобает лидеру парламентской партии ездить на таком старье, когда есть замечательные китайские автомобили. Китай, как известно, лидер мирового автопрома, поэтому я говорю вам, нужно постепенно партии пересаживаться Geely Emgrand. У меня внук в Китае хвалит, говорит, машина хорошая, – заявил Зюганов.

Ещё одной причиной для смены автомобиля в пользу Geely лидер КПРФ назвал его доступность широким слоям населения.

– Настоящий народный автомобиль, при этом комфортный. А что наш Горьковский автозавод. Принадлежит капиталисту Дерипаске, а в КНР все заводы принадлежат пролетариату, – заключил Зюганов.

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