 

Зюганов потребовал заменить партийную «Волгу» на Geely Emgrand

07.05.2021, 14:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе выступления на пленуме ЦК КПРФ лидер российских коммунистов потребовал от коллег выделить средства на покупку служебного автомобиля китайского производства Geely Emgrand.

Зюганов потребовал заменить партийную «Волгу» на Geely Emgrand– Как бы я не любил мёд и свою двадцатьчетвёртую «Волгу», не подобает лидеру парламентской партии ездить на таком старье, когда есть замечательные китайские автомобили. Китай, как известно, лидер мирового автопрома, поэтому я говорю вам, нужно постепенно партии пересаживаться Geely Emgrand. У меня внук в Китае хвалит, говорит, машина хорошая, – заявил Зюганов.

Ещё одной причиной для смены автомобиля в пользу Geely лидер КПРФ назвал его доступность широким слоям населения.

– Настоящий народный автомобиль, при этом комфортный. А что наш Горьковский автозавод. Принадлежит капиталисту Дерипаске, а в КНР все заводы принадлежат пролетариату, – заключил Зюганов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / Бес попутал

26.06 / Мнение: Протесты в США и коронавирус

11.08 / Федун пообещал заявить «Спартак» в чемпионат Украины

16.10 / Кравчук рассказал о планах на Донбасс

20.07 / Ученые: Регулярные физические нагрузки помогают предотвратить гипертонию даже на территориях с загрязненным воздухом

06.04 / “И когда была грудь”: Кристина Асмус показала себя полной на архивном фото

03.10 / Мнение: Все-все-все о феррарской династии д’Эсте. В ярких красках

14.12 / Лобода + Губин = Миро – Личное мнение

24.02 / Скандалы: Золотые башни Василия Голубева

18.02 / Команда Лукашенко обсуждает условия ухода и готовит “запасной аэродром” на Западе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика