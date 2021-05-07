 

Мнение: Драпировка, зачем и почему?

07.05.2021, 12:02, Разное
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В. И. Ленин: «…Буржуазия во всех странах неизбежно вырабатывает две системы управления, два метода борьбы за свои интересы и отстаивания своего господства, причем эти два метода то сменяют друг друга, то переплетаются вместе в различных сочетаниях. Это, во-первых, метод насилия, метод отказа от всяких уступок рабочему движению, метод поддержки всех старых и отживших учреждений, метод непримиримого отрицания реформ… Второй метод — метод «либерализма», шагов в сторону развития политических прав, в сторону реформ, уступок и т. д.»

Не стану детально вдаваться в субъективные размышления по этому поводу.
Кто-то очень едко и метко сказал: «Парад без Мавзолея — это как крестный ход без икон…» В Великой Отечественной войне победил Союз Советских Социалистических Республик, страна, созданная Владимиром Лениным. Орды гитлеровских захватчиков и их союзников разбил советский народ под предводительством Коммунистической партии, под красным знаменем и под командованием Иосифа Сталина. Нравится это сегодня кому-то или нет, но так было. А мнение Запада по данному поводу и вовсе не имеет абсолютно никакого значения.
Мавзолей собираются “спрятать” и в этом году. Можно ли это назвать политической целесообразностью, – большой вопрос, особенно если учесть, что власти сами говорят о необходимости противостоять попыткам переписывания, “драпировки” истории, включая историю Победы.
Хочется спросить у простых людей, зачем это, почему и ради какой цели?

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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