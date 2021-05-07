Мнение: “Джон К. Стеннис” идет на ремонт

Атомный авианосец "Джон К.Стеннис" (тип "Нимиц") отправился на длительный капитальный ремонт.

Из боевого состава флота он выбывает как минимум до середины 2025-го года. Общая стоимость ремонта составит от 3 до 3,5 млрд. долларов.



Согласно контракту, доделать его должны к августу 2025-го года за 3 млрд. долларов, но еще до подписания контракта, в корабль ухнули почти полмиллиарда долларов.

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