 

Мнение: “Джон К. Стеннис” идет на ремонт

07.05.2021, 11:54, Разное
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Атомный авианосец "Джон К.Стеннис" (тип "Нимиц") отправился на длительный капитальный ремонт.
Из боевого состава флота он выбывает как минимум до середины 2025-го года. Общая стоимость ремонта составит от 3 до 3,5 млрд. долларов.


Согласно контракту, доделать его должны к августу 2025-го года за 3 млрд. долларов, но еще до подписания контракта, в корабль ухнули почти полмиллиарда долларов.

Источник: Colonel Cassad



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