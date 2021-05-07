 

Главы МИД Украины и стран Бенилюкса обсудили «сдерживание» России

07.05.2021, 11:40, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в пятницу обсудил с коллегами из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов Софи Вильмес, Жаном Ассельборном и Стефом Блоком, как Европа может «сдерживать Россию».

Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов в четверг посетили контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Мы говорили о том, что Европейский Союз и страны-члены могут сделать дополнительно, чтобы сдержать Россию, мы говорили о поддержке украинских реформ, мы говорили о «Крымской платформе» и мы будем ждать гостей из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и их участия в этой платформе», – сказал Кулеба.

Он напомнил, что последний раз представители Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили Украину в 2015 году.

Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. 



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