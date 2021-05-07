 

На праймериз «Единой России» зарегистрировались более 3 млн избирателей

07.05.2021, 11:40, Новости дня
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В качестве выборщиков для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму зарегистрировались более 3 млн человек, это почти 3% от общего количества избирателей в стране, информирует пресс-служба ЕР.

В процедуре в качестве выборщиков по данным на 6 мая намерены участвовать больше 183 тыс. жителей Московской области, около 168 тыс. человек – в Свердловской. Большой интерес к предварительному голосованию проявляют в Оренбургской области и Краснодарском крае – 117 тыс. и почти 146 тыс. человек соответственно. Лидерами регистрации по федеральным округам стали Центральный федеральный округ – больше 900 тыс. человек, и Приволжский – почти 700 тыс. человек, сообщается на сайте «Единой России».

Член федерального оргкомитета предварительного голосования, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева напомнила, что по состоянию на 28 апреля для участия в предварительном голосовании «Единой России» было зарегистрировано 2 млн избирателей.

«Их количество выросло на миллион фактически за неделю. Это говорит о большом интересе людей к процедуре во всех регионах страны. В то же время эта тенденция еще раз подтверждает правильность выбора наиболее открытой модели предварительного голосования – люди заинтересованы в развитии политической жизни страны и готовы поддерживать тех, кто реализует важные проекты на местах», – подчеркнула Шмелева.

Напомним, регистрация избирателей продлится до 28 мая. Для этого нужно пройти авторизацию через «Госуслуги». Кандидаты смогут зарегистрироваться до 14 мая. Процедура будет организована по максимально открытой модели – преимущественно онлайн. В ряде регионов будут работать счетные участки. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит съезд.



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