 

Принц Гарри и Меган Маркл представили новое фото сына Арчи

07.05.2021, 11:30, Разное
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Снимок был опубликован на сайте герцога и герцогини Сассекских. Арчи снят со спины, поэтому его лицо разглядеть невозможно. Приватность – одна из причин, по которым Гарри и Меган в свое время отказались от королевских полномочий, поэтому вполне логично, что они нечасто показывают ребенка. В отличие от принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые по традиции публикуют новый официальный портрет каждого из детей в дни их рождения. 

Фото Арчи было сопровождено комментарием, призывающим жертвовать средства, на которые будут куплены вакцины против COVID-19. Напомним, Гарри и Меган являются председателями кампании Vax Live event, организованной группой по борьбе с бедностью Global Citizen.

Компания Vax Live призывает правительства взять на себя обязательства по обеспечению справедливого распределения вакцин. Эта кампания также агитирует жертвовать средства на вакцины, а фармацевтические компании – сделать цены на вакцины более доступными. 



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