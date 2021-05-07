Автодилер Мосеев раскрыл, почему стоит торопиться с покупкой автомобиля

Автодилер Олег Мосеев рассказал, почему нужно торопиться с покупкой автомобиля. На авторынке РФ имеется дефицит ряда моделей, поэтому, если есть желание их приобрести, то необходимо спешить.

Вряд ли в ближайшем будущем произойдет снижение цен, поскольку сохраняется дефицит транспортных средств. Проблемы с поставками из-за пандемии коронавируса все равно присутствуют, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, то нужно торопиться. На сегодняшний день можно оформить автокредит на выгодных условиях. При этом на акционные предложения от продавцов рассчитывать не нужно. Кроме того, ожидается повышение ценников на некоторые модели.

По данным аналитиков, в марте на 27% в РФ выросла сумма выданных кредитов на покупку транспортных средств. В денежном выражении показатель достиг рекордных 77,9 миллиарда рублей. На 19,3% увеличилось количество ссуд на приобретение машин.

Причины такой тенденции объяснил эксперт Владимир Моженков. По его словам, на рынке начали расти ценники на автомобили, люди понимают, что это продолжится и дальше. К тому же значение имеет отложенный спрос во время пандемии и увеличивающийся уровень инфляции.

Специалисты отмечают существование мировой тенденции на покупку автомобиля в кредит. В США на долю таких машин приходится до 90%, в Европе – 80%. В РФ аналогичный показатель пока не превышает отметку в 50%.

Источник: ura.news