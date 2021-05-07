 

Автодилер Мосеев раскрыл, почему стоит торопиться с покупкой автомобиля

07.05.2021, 11:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автодилер Олег Мосеев рассказал, почему нужно торопиться с покупкой автомобиля. На авторынке РФ имеется дефицит ряда моделей, поэтому, если есть желание их приобрести, то необходимо спешить.
Вряд ли в ближайшем будущем произойдет снижение цен, поскольку сохраняется дефицит транспортных средств. Проблемы с поставками из-за пандемии коронавируса все равно присутствуют, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, то нужно торопиться. На сегодняшний день можно оформить автокредит на выгодных условиях. При этом на акционные предложения от продавцов рассчитывать не нужно. Кроме того, ожидается повышение ценников на некоторые модели.

По данным аналитиков, в марте на 27% в РФ выросла сумма выданных кредитов на покупку транспортных средств. В денежном выражении показатель достиг рекордных 77,9 миллиарда рублей. На 19,3% увеличилось количество ссуд на приобретение машин.

Причины такой тенденции объяснил эксперт Владимир Моженков. По его словам, на рынке начали расти ценники на автомобили, люди понимают, что это продолжится и дальше. К тому же значение имеет отложенный спрос во время пандемии и увеличивающийся уровень инфляции.

Специалисты отмечают существование мировой тенденции на покупку автомобиля в кредит. В США на долю таких машин приходится до 90%, в Европе – 80%. В РФ аналогичный показатель пока не превышает отметку в 50%.

Источник: ura.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / Мнение: “Башмак Великана”

09.03 / Журналисты Nexta обнаружили у Лукашенко тайный склад золотых тракторов

14.01 / Мнение: Соцсетевая собственность, Польша за свободу слова и Википедия против российской вакцины

11.12 / Спасти ребенка может только президент?

11.02 / Мнение: Попутчики?

11.01 / Ученые: Потеря обоняния может говорить о болезни Паркинсона

22.03 / «Вода с лимоном»: Анастасия Волочкова раскрыла детали райдера

30.04 / В Британии женщину обвинили в терроризме за перевод денег лошади

31.01 / Мнение: Очень странные дела

18.12 / Названа сумма, которую звезды тратят на поддержание красоты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика