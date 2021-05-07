Юрий Борисов получил роль в новом сезоне сериала «Эпидемия»

Стало известно, что актер Юрий Борисов стал частью актерского состава популярного сериала «Эпидемия». Борисов исполнит одну из важных ролей второго сезона киноленты.

Авторы сериала пока не делятся подробностями, так что понять, какую именно роль получил Борисов, просто невозможно. Известно только, что его персонаж окажет сильное влияние на судьбу «группы выживших». Ранее актёр принимал участие в съемках сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», по которому он и знаком большинству зрителей.

Юрий Борисов поделился, что до получения роли сам увлекся этим сериалом и внимательно наблюдал за развитием действий первого сезона, что сыграло ему на руку и позволило окунуться в атмосферу «Эпидемии». Борисов упомянул, что настроение сериала максимально точно отражало его собственное эмоциональное состояние в тот период жизни.

Премьера нового сезона состоится на видеосервисе Premier.

Источник: rg.ru