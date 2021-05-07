Россия могла применить гиперзвуковое оружие в Сирии

Россия разработала новое гиперзвуковое оружие, которое могла применить. На днях в Сирии прогремел сильный взрыв.

Размеры воронки от взрыва ракеты удивляют своим масштабом. Ударная волна снесла всю технику и от боевиков также ничего не осталось.

По имеющейся в открытом доступе информации, произошел мощный взрыв, случился он в провинции Идлиб. Первоначально была выдвинута версия, будто военные РФ использовали боезаряд комплекса «Краснополье». Другая версия гласит, что это могло быть оружие «Ланцет». Существует и третья, согласно которой было использовано гиперзвуковое оружие. Именно эта версия рассматривается как максимально реалистичная.

Для уточнения масштабов специалисты сравнили разрушения, принесенные ударом, с боевым комплексом «Гермес». В отличие от данного комплекса, вышеупомянутые запускают со средней дистанции, следовательно, их полет бы не остался незамеченным. Наземный комплекс «Гермес» может поразить цель на расстоянии 100 километров, его могли подготовить для проверки в Сирии.

Источник: avia.pro