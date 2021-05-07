Псаки собирается покинуть пост пресс-секретаря Белого дома

Псаки отметила, что ей нравятся вызовы и ответственность, но когда нынешний президент США Джо Байден только баллотировался, она обсуждала с его командой срок работы на нынешнем посту в один год.

“Я думаю, через год или примерно через год наступит время для кого-то другого получить эту работу”, – сказала Псаки.

Контекст:

Джен Псаки с 2011-го по 2013 год занимала должность пресс-секретаря тогдашнего президента США Барака Обамы.

С 2013-го по 2015 год была официальным представителем Госдепартамента США. В 2015 году она стала директором по коммуникациям в Белом доме и занимала эту должность до конца президентского срока Барака Обамы в 2017 году.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах Псаки ушла из Белого дома. Затем она работала политическим комментатором на канале CNN.

В ноябре 2020 года присоединилась к команде Байдена, который стал победителем президентских выборов в США. Она заявляла, что не собирается присоединяться к администрации Байдена, а просто помогает “старым друзьям и коллегам” в переходный период, писало издание Politico.

Однако 29 ноября Байден, представляя будущую команду по коммуникациям президентской администрации в США, сообщил, что пресс-секретарем Белого дома снова станет Псаки.

Politico отмечало, что при этом она ясно дала понять, что не хочет работать вечно (скорее месяцы, чем годы) и видит свою роль в подготовке своего преемника.

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