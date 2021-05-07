 

Ольга и Наталья Сумские с родителями, Борисюк, Хостикоев. Опубликованы архивные свадебные фото Сумской

07.05.2021, 11:12, Новости дня
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“25 лет – как один день! 6 мая 1996 года мы с Виталием Борисюком сказали друг другу “да”! Как быстро пролетело время… Чувства только укрепились, а воспоминания тревожат душу… Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! Люблю! Спасибо за романтические подарки!” – написала она.

На снимках, кроме жениха и невесты, запечатлены сестра Ольги Сумской, актриса Наталья Сумская с мужем и коллегой Анатолием Хостикоевым, родители актрис Анна Опанасенко-Сумская и Вячеслав Сумской, дочь Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная и дочь Натальи Сумской от первого брака Дарина Мамай.

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Контекст:

Сумская вышла замуж за Борисюка в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

В апреле 2021 года Сумская рассказывала, что планирует в 25-ю годовщину свадьбы еще раз обменяться с мужем супружескими клятвами в торжественной обстановке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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