 

“Еще одна растопырилась”. Брежнева широко развела ноги перед камерой

07.05.2021, 11:12, Новости дня
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“Хороший день у меня сегодня! Передаю лучи тепла”, – написала она.

На первом фото Брежнева позировала, присев и широко расставив ноги.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Еще одна растопырилась”, – отметила подписчица symki.italia.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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