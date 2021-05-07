ЕР организовала в соцсетях челлендж «География подвига»

Партия «Единая Россия» в преддверии Дня Победы организовала в соцсетях челлендж «География подвига», участники которого публикуют ролики, снятые в памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны. К акции уже присоединились тысячи человек.

Так, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев рассказал о роли Удмуртии в Великой Отечественной войне. «В начале войны в республику было эвакуировано более 50 предприятий. Они направили на фронт 11 миллионов винтовок, 213 тысяч пулеметов, авиапушки, противотанковые ружья, пистолеты. Без устали трудились жители села – 900 тысяч тонн хлеба было направлено на фронт. Жители Удмуртской республики собрали десятки тысяч вещей для наших солдат. С фронта не вернулись 133 тысячи местных. 101 стал Героем Советского союза. География Подвига неисчислима. Память героев священна», – сказал Исаев, слова которого приводятся на сайте ЕР.

В то же время заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал о жизни Самары во время войны – город тогда назывался Куйбышев. Его сделали запасной столицей страны в связи с реальной угрозой захвата Москвы. «Сюда были переведены аппараты наркоматов, центральных посольств и диппредставительств. Редакции центральных газет, ТАСС, Совинформбюро. В Куйбышеве работала труппа Большого театра, заканчивал работу над седьмой «блокадной» симфонией Дмитрий Шостакович», – сказал Хинштейн.

Руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский поделился историей, связанной с поселком Хужир на острове Ольхон в Иркутской области. Здесь установлен памятник рыбачке. «Во время Великой Отечественной в Хужире работал Маломорский рыбзавод. Здесь делали консервы, которые отправляли на фронт. На заводе работали в основном женщины. В честь девушки, которая добывала для фронта рыбу, здесь и стоит памятник рыбачке», – рассказал Якубовский.

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы, секретарь Чувашского регионального отделения партии Алена Аршинова рассказала о летчице Елене Крутовой – сейчас в Новочебоксарске есть улица, названная ее именем, а на доме №10 установлена мраморная мемориальная плита. «На фронт она попала в мае 1942 года. В ночь с 31 июля на 1 августа 1943 года в составе эскадрильи Татьяны Макаровой экипаж Крутовой – Саликовой вылетел на боевое задание и был сбит, летчицы погибли. Жене было всего 22. За год на фронте Женя успела совершить 102 боевых вылета. Ее посмертно наградили орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени», – сообщила Аршинова.

О памятных местах в своих регионах рассказывают жители Ингушетии, Свердловской области, Краснодарского края, Республики Алтай и других регионов. Акция продлится до 9 мая.

К 9 мая «Единая Россия» во всех регионах проводит различные акции: «Субботник на мемориалах Воинской славы», «Звонок ветерану», «Парад у дома ветерана», «География подвига», «Голос Победы». Волонтеры, активисты партии, депутаты всех уровней и участники предварительного голосования навещают ветеранов, поздравляют их с наступающим праздником, передают подарки и помогают по хозяйству. Вместе с «Волонтерами Победы» они высаживают «Сады памяти», в рамках акции «Палисадник Победы» активисты партии проводят уборку во дворах домов фронтовиков.

Кроме того, «Единая Россия» организует «Парады у домов ветеранов» – они уже прошли в Нижегородской области, Удмуртии и других регионах. Также единороссы принимают участие и во Всероссийской акции «Окна Победы» – люди украшают окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.