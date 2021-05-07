Подводный ракетный крейсер «Казань» вошел в состав ВМФ

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М») принят в состав Военно-морского флота России, сообщили в Минобороны.

«Сегодня в Северодвинске на предприятии «Севмаш» под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М». На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский флаг, который главком вручил командиру АПК «Казань» капитану 1-го ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке», – сказали в военном ведомстве.

На торжественной церемонии главком ВМФ выразил уверенность в том, что экипаж «Казани» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России, передает ТАСС.

Головная подлодка проекта 885М («Ясень-М») «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. 12 января 2021 года атомная подлодка «Казань» вышла на завершающий этап испытаний. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М – крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе – гиперзвуковые «Цирконы».