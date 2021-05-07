 

Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения

07.05.2021, 10:46, Новости дня
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Президент Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения, отметив, что праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей.

Самый молодой еврейский праздник – День спасения и освобождения – приурочен к капитуляции нацистской Германии и установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года). Поскольку в 2021 году эта дата выпадает на субботу 8 мая (шаббат), основные мероприятия прошли 6 мая, передает РИА «Новости».

«Поздравляю вас по случаю Дня спасения и освобождения… За прошедшие годы он объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей, получил широкую поддержку общественных, религиозных организаций, Российского еврейского конгресса», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, а также служит патриотическому воспитанию молодежи.

«И конечно, особые слова признательности и благодарности – нашим дорогим ветеранам. Желаю вам мира, счастья и благополучия», – заключил Путин. 



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