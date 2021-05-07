Блинкен не ответил на вопрос о возможном отключении РФ от SWIFT

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от ответа на волнующий вопрос о возможном отключении РФ от международной системы платежей SWIFT.

В одном из интервью у Блинкена поинтересовались, есть ли в планах США убрать Россию из SWIFT. Госсекретарь сказал лишь, что его государство в общем стремится сделать отношения с РФ более стабильными, а также что ему не хочется размышлять над гипотетическими вопросами о том, что его страна захочет сделать со SWIFT в будущем.

Руководитель государственного департамента сделал акцент на том, что если РФ отличится безрассудными или потенциально опасными и агрессивными действиями, то Америка не сможет проигнорировать их и оставить без ответа.

Сама РФ на данный момент рассматривает возможность отключения от SWIFT только как гипотетическую и продолжает развивать сотрудничество с платежной системой «МИР» и другими зарубежными аналогами.

Источник: rueconomics.ru